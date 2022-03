🎥 Camavinga sur Courtois : "Il nous choque !"

Thibaut Courtois vit les meilleures années de sa carriÚre. Est-il le meilleur gardien de but du monde ?

Eleven Sport a posé la question à l'un de ses équipiers au Real Madrid, le Français Eduardo Camavinga. "Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire la réponse, c'est chaud (rires). Mais oui, c'est un très bon gardien, aux entraînements, il nous choque, il arrête tout ! On est contents de l'avoir avec nous plutôt que contre nous", sourit le jeune milieu de terrain.

Courtois lui-même ne répondra pas directement à la question : "Je dis toujours qu'un gardien de but doit jouer avec la confiance. S'il ne l'a pas, il aura peut-être un peu plus peur de sortir, par exemple. Je joue donc toujours comme si j'étais le meilleur", explique-t-il. "Quant à savoir si je le suis vraiment, ce n'est pas à moi de le dire. Je sais que je suis un bon gardien, je serai le meilleur pour certains, pas pour d'autres. Je me contente de l'appréciation de mes équipiers, de mes coachs et parfois même de certains adversaires".