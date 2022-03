🎥 Grâce à un bijou de Bennacer, l'AC Milan prolonge son règne en tête de Serie A

Les Rossoneri creusent l'écart sur l'Inter et maintiennent le Napoli à distance.

Après la victoire de Naples contre Udinese et le partage de l'Inter contre la Fiorentina, le troisième candidat au titre était en action, samedi soir en Italie: l'AC Milan se déplaçait sur la pelouse de Cagliari avec l'objectif de préserver et de conforter sa place de leader.

Objectif atteint pour Alexis Saelemaekers, monté au jeu en fin de rencontre, et ses équipiers. Grâce à une superbe reprise de volée d'Ismaël Bennacer, qui a parfaitement profité d'une remise en retrait d'Olivier Giroud pour inscrire l'unique but du match.

Les Rossoneri conservent la tête de Serie A avec 66 unités, c'est de trois de plus que le Napoli et six de plus que l'Inter. Mais les Nerazzurri ont un match de retard sur leurs deux rivaux.