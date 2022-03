🎥 Le Bayern déroule et reprend sa marche en avant

Après deux partages, une victoire pour les Bavarois qui mettent la pression sur le Borussia Dortmund.

Tenu en échec par Leverkusen puis à Hoffenheim, le Bayern a vu le Borussia Dortmund se rapprocher à quatre points en tête du championnat allemand. Les Bavarois n'avaient donc pas le droit à l'erreur pour la réception de l'Union Berlin samedi soir.

Ils n'ont jamais tremblé! Kingsley Coman a ouvert le score dès la 16e minute de jeu d'une frappe puissante et le Bayern a déroulé ensuite. Tanguy Kouassi a doublé la mise à la 25e minute de jeu et Robert Lewandowski a inscrit le troisième but des siens, sur penalty, juste avant la pause.

Mais le Polonais en voulait encore, il a clôturé les débats en seconde période, en inscrivant son 31e but de la saison en Bundesliga. Le Bayern s'impose largement (4-0) et reprend provisoirement sept points d'avance sur le Borussia, qui se déplace à Cologne dimanche soir.