Mauricio Pochettino évoque son avenir : "C'est une question d'échanges"

Malgré un contrat jusqu'en juin 2023, le technicien argentin fait l'objet de nombreuses rumeurs concernant un départ au terme de la saison.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a accepté de répondre aux questions sur son avenir en conférence de presse. "Pour l'instant, le seul futur qui m'intéresse, c'est aujourd'hui et demain (avec le match contre Monaco, ndlr). Je ne pense pas vraiment plus loin. Tout d'abord, car on a la responsabilité de terminer la saison de la meilleure manière possible. Et ensuite, on verra la décision du club au terme de cet exercice par rapport à la vision pour le projet à l'avenir", a lâché le technicien argentin avant d'être relancé sur ses intentions personnelles.

"Par nature, nous sommes des compétiteurs. Les défis et la revanche, ce sont des choses qui te donnent le plus d'énergie. C'est clair, que malgré l'énorme déception et la tristesse, être à la tête d'un club comme le PSG avec la possibilité de jouer pour des objectifs aussi importants, c'est toujours un challenge. La motivation est donc énorme. Nous avons encore la capacité à apporter à cette équipe. Je crois que tous les staffs ont cette capacité. Après, c'est une question d'échanges. Il faudra s'asseoir avec le club pour échanger. Pour trouver la meilleure formule. Voir la vision, l'avenir, les idées, le projet. Il y a beaucoup de sujets dont on doit discuter avec le club. Il faut qu'on trouve un niveau d'entente, trouver une situation pour que tout soit confortable, pour tout le monde. Après plus d'un an à la tête du club, on a une connaissance plus approfondie de la situation, du contexte. Nous sommes un staff technique meilleur que quand nous sommes arrivés, cette expérience acquise nous rend meilleur", a conclu l'ancien coach de Tottenham.