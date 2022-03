Kompany n'accable pas ses joueurs : "Ils ont tout donné"

Anderlecht s'est incliné à Gand, malgré une excellente seconde période. Vincent Kompany restait philosophe après la rencontre.

Malgré un gros coup sur la tête et la sortie du RSCA du top 4, Vincent Kompany restait positif et refusait d'accabler ses joueurs après la défaite à Gand. "Je ne peux franchement rien reprocher à mes joueurs. Ils ont fait leur travail, ils ont tout donné, mais ils ont malheureusement manqué d'efficacité", regrette-t-il.

Et maintenant ? 6/6 et doigts croisés ...

Le RSCA a tenu bon en première mi-temps, quand Gand était en gestion du match, mais a ensuite dominé outrageusement. "Encore une fois, c'était une question de moments et nous n'avons pas saisi les nôtres. Et bien sûr que ça fait mal aux joueurs", reconnaît Kompany. "Ils étaient sur une si belle série, avec une grosse progression et un jeu qui se mettait en place. Et d'un coup, ils se retrouvent cinquièmes".

Reste désormais à faire son job, en croisant les doigts. Le fait est qu'Anderlecht n'a plus son sort en mains. "On ne peut que faire 6/6 et ne pas calculer. Rien de plus. L'Antwerp et Gand peuvent aussi laisser filer des points", espère Vincent Kompany. "Et si ça ne suffit pas, ça nous ferait 5 points de plus que la saison passée. On ne peut pas contrôler les performances des autres équipes, c'est comme ça".