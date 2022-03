Ligue 1 : victoire capitale de Marseille face à Nice

Les Olympiens confirment leur bonne forme du moment.

L'Olympique de Marseille, qualifié cette semaine pour les quarts de finale de Conference League, a aligné sa deuxième victoire de suite en Ligue 1 après avoir disposé de l'OGC Nice (2-1).

Le buteur marseillais Arkadiusz Milik a ouvert le score, sur penalty (45e +4e). Un second but, inscrit cette fois-ci en fin de seconde période des oeuvres de Cédric Bakambu (89e), permettait aux Olympiens de confirmer leur victoire. La réduction tardive du score via Mario Lemina pour Nice ne changera rien (89e).

L'OM, 2e, prend 3 points d'avance sur son adversaire du jour, 4e.