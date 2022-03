Rennes atomise Metz, match folklorique entre Bordeaux et Montpellier

Suite (et pas encore fin) de la 29ème journée de Ligue 1 ce dimanche.

Le Stade Rennais, qui a été éliminé par Leicester ce jeudi en Conference League, s'est un peu vengé sur une bien pâle équipe de Metz. Le score est lourd, très lourd: 6-1 ! Doublé de Terrier, triplé de Guirrassy et un petit but de Traoré ont suffit pour les Rennais. Metz a sauvé l'honneur par Mafouta dans les dernières minutes. Pour rappel, Doku est toujours blessé et a donc été absent de ce match.

L'autre match foude ce dimanche s'est joué à Bordeaux, où les Girondins recevaient Montpellier. Après 16 minutes et deux buts signés Wahi et Mollet, c'est déjà 0-2 pour les visiteurs. Dans la foulée, Bordeaux loupe un penalty alors que Montpellier est réduit à 10 puis à 9 à la suite des expulsions de Cozza et Ristic (39' et 45'). En deuxième période, et après une vive altercation entre les supporters locaux et Costil, plus rien ne sera marqué.

Les autres résultats des matches de 15h00:

Angers - Brest 1-0

Lorient Strasbourg 0-0