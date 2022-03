Deschamps commente la non-sélection d'Ousmane Dembélé: "Rendez-vous en juin"

Le Français a été excellent ce dimanche lors du Clasico.

De retour en forme avec le FC Barcelone, l'ailier Ousmane Dembélé (24 ans, 27 sélections et 4 buts) n'a pas été appelé en équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps pour le rassemblement de mars. Interrogé sur cette absence devant les médias ce lundi, le patron des Bleus a été agacé par cette culture de l'instant.

"C’est bien, on est dans la tradition de me parler de ceux qui ne sont pas là… Jeudi quand j’annonce ma liste, on ne me pose pas cette question, mais il y a eu un match ce week-end et il a été bon. Je prends un autre exemple, Wissam Ben Yedder, qui n’était pas forcément en forme sur les 3 ou 4 derniers matchs, je ne l’aurais pas pris jeudi, vous m’auriez dit aujourd'hui : ‘mais vous ne prenez pas Wissam qui est décisif contre le PSG ?’. Mais tant mieux pour Ousmane, comme je l’ai dit jeudi, avant son match dimanche dans le Clasico, il est en reprise. Je crois que c’est son 12e match de la saison, il a eu des blessures. Il est déjà venu avec nous, je sais ce qu’il est capable de faire. On verra après au mois de juin", a glissé le technicien tricolore avec un sourire.

Autant dire que Dembélé a de bonnes chances de retrouver le groupe France en continuant sur cette lancée.