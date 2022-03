Le Maroc se plaint de l'accueil reçu en République Démocratique du Congo

Le Maroc affrontera la République Démocratique du Congo ce vendredi après-midi (16h) dans le cadre du barrage aller comptant pour le Mondial au Qatar.

À travers un communiqué adressé à la FIFA et la FECOFA, le Maroc a protesté après l'accueil reçu mardi lors de leur arrivée à Kinshasa, avant les barrages du Mondial 2022 face à la République Démocratique du Congo.

Entre l'absence de représentant officiel à l'arrivée de la délégation marocaine à l'aéroport et l'indisponibilité des deux bus réservés pour effectuer le transfert à l'hôtel, les Lions de l'Atlas pointent du doigt l'absence de sécurité. "Nous demandons à ce que la CAF prenne les dispositions nécessaires et réglementaires pour que de tels actes anti fair-play soient sanctionnés et ne se reproduisent pas", peut-on lire dans le communiqué.