Hugo Lloris prend la défense de Pochettino après l'élimination du PSG en Ligue des champions

Le capitaine de l'équipe de France estime que l'entraîneur parisien n'est pas le seul responsable de la débâcle face au Real Madrid.

L'élimination du Paris Saint-Germain par le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions aura fait couler beaucoup d'encre et plusieurs têtes pourraient tomber dans les prochains mois, dont celle de Mauricio Pochettino.

Cependant, selon Hugo Lloris, l'entraîneur parisien ne serait pas le seul responsable de cette débâcle.

Dans un entretien accordé à l'Equipe, le capitaine de l’équipe de France reconnaît qu'il ne peut pas être le plus objectif possible avec quelqu'un qui l'a entraîné pendant cinq ans à Tottenham.

"Visiblement, au PSG, le problème ne vient pas d’une seule personne…", estime Lloris. Selon lui, les Parisiens ont dominé "pendant 150 minutes sur 180".

"Il y a une demi-heure où cela s’équilibre, et le reste où Paris perd le fil."

"Après, Karim, ce soir-là, est immense. C’est difficile de qualifier cette performance mais elle est digne des plus grands", a-t-il ajouté à propos de son coéquipier en équipe de France, absent à cause d'une blessure et remplacé par Olivier Giroud.