Pogba sur le départ du côté de Manchester United ? "Ai-je un rôle dans l'équipe ?"

Manchester United n'a toujours pas réussi à se frayer un chemin vers le sommet de la Premier League. Ils ne sont pas en lice pour des trophées et cela frustre le milieu de terrain et joueur vedette Paul Pogba, qui pourrait quitter United cet été.

Pogba a un contrat expirant et ne semblerait pas enclin à le prolonger. Alors Manchester United devrait le vendre cet été pour en tirer quelque chose. Dans une interview avec Le Figaro, il exprime ses frustrations. "Il faut être honnête : je ne suis pas du tout satisfait du déroulement de ces dernières années", déclare-t-il dans le journal.

"Cette saison est également perdue, nous ne gagnerons encore rien. Que ce soit à Manchester United ou dans un autre club, je veux juste gagner des trophées."

En équipe de France, à l'inverse, tout semble se passer comme prévu. "C'est simple. Quand je suis en équipe nationale, je sais exactement ce qu'on attend de moi. Je connais mon rôle et je sens la confiance du coach et de mes coéquipiers. Il est logique que cela semble différent à United, car il est difficile de rester cohérent lorsque vous continuez à changer de poste, de système ou de coéquipier. Ai-je un rôle à Manchester United ? Je pose cette question maintenant et je n'ai pas de réponse moi-même."