Thorgan Hazard a coupé court aux rumeurs de transfert : "Mieux vaut ne pas lire les journaux allemands !"

Le joueur du Borussia Dortmund est l'un des Diables Rouges les plus expérimentés (41 capes) de Roberto Martinez.

Thorgan Hazard a tout d'abord coupé court aux rumeurs concernant un possible transfert cet été. "Ma situation par rapport à ce qui est écrit dans les journaux allemands ? Mieux vaut ne pas les lire !", a lâché en souriant Thorgan Hazard. "Ce que j'ai lu, c'est faux, et je ne vois pas pourquoi je devrais partir et chercher un nouveau club. Je suis dans une équipe du top, qui joue la Ligue des Champions. J'ai moins de temps de jeu que lors de ma première saison, mais je joue régulièrement quand même. Il y a de la concurrence, c’est normal de devoir se battre pour jouer dans un grand club", a expliqué le Diable Rouge.

"Cette saison, j'ai déjà évolué à cinq ou six places différentes à Dortmund"

Chez les Marsupiaux, le Belge évolue à plusieurs endroits et pas seulement sur le flanc gauche. "Cela ne me dérangerait pas de m'essayer à une autre position avec les Diables car j'aime bien le changement. Cette saison, j'ai déjà évolué à cinq ou six places différentes à Dortmund. Je peux gérer plusieurs positions", souligné l'ancien joueur de Zulte qui aimerait porter le brassard un jour.

Roberto Martinez a choisi de remettre le brassard à Youri Tielemans (47 capes) pour les rencontres face à l'Irlande et le Burkina Faso. "J'aimerais être capitaine un jour, mais le coach a choisi Youri qui est un leader naturel sur le terrain et en dehors", a conclu Thorgan Hazard.