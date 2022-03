Degryse et Mulder sont furieux : "Les Diables Rouges ont joué contre des joueurs de deuxième et troisième division anglaise"

Les Diables Rouges ne sont plus premiers au classement FIFA, après un décevant 2-2 en Irlande. Les observateurs ont trouvé que leur rencontre avait été très médiocre.

"Si Martinez avait trouvé de bonnes pistes..., mais je ne le pense pas. Il manquait beaucoup de choses", a déclaré Jan Mulder à VTM.

"Nous étions trop faibles", a ajouté Marc Degryse. "Le résultat n'est même pas la chose la plus importante. Il y avait trop peu d'ambitions pour montrer quelque chose. C'était un test pour qu'ils montrent quelque chose, qu'ils fassent leurs preuves."

Aucun pas en avant

"Il y a des joueurs que nous avons déjà vu faire mieux. Ils n'ont pas fait un pas en avant. Et contre qui ont-ils joué ? Contre des joueurs de deuxième et troisième division anglaise. Martinez a dû agir à la mi-temps, mais ils étaient encore plus faibles après la mi-temps. C'était bâclé, les Irlandais méritaient même de prendre l'avantage. Nous ne sommes pas sortis des vestiaires en pleine forme."