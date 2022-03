Gaëtan Englebert : "Un bien fou pour tout le monde"

Ce dimanche, le FC Liège a renoué avec la victoire en s'imposant largement contre Dendeer (3-0) lors de la 26ème journée de Nationale 1.

Après son partage contre le leader Dessel (0-0) la semaine dernière, le FC Liège a pris la mesure de Dender, seconde de Nationale 1 ce dimanche. L'électrochoc a eu lieu avec Rocourt avec ce quatre sur six. "Un bien fou pour tout le monde car nous attendions cette victoire depuis plusieurs semaines. Nous avions fait un bon match la semaine dernière et nous avons confirmé ce week-end. Nous sommes satisfaits de la prestation et du résultat avec ce 3-0. Nous nous sommes battus de la première à la dernière minute. Nous avons vu une équipe sérieuse jusqu'au bout et qui allait vers l'avant. Un match complet", a confié le coach des Sang et Marine à l'issue de la rencontre.

Le matricule 4 a rapidement ouvert le score après trois minutes de jeu. "Cela a enlevé une bonne part de pression du côté des joueurs. Tant qu'on ne marque pas et qu'on ne sent pas qu'on a le match en main, on peut douter", a précisé l'ancien médian avant d'évoquer les deux clean sheets enregistrées. "Nous retrouvons la vigueur avec l'envie et l'agressivité mise dans les duels ainsi que les deuxièmes ballons. Ainsi nous laissons moins de chance à l'adversaire et nous obtenons plus d'occasions. Le fait de réintégrer le top 4 ? Nous voulons juste jouer un match à la fois et arrêter de calculer. Si nous voulons faire partie des quatre premiers, nous devons juste prendre des points", a conclu Englebert.