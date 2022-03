Le FC Liège renoue avec la victoire et réintègre le top 4

Ce dimanche, choc au programme en Nationale 1 lors de cette 26ème journée avec le match opposant le FC Liège à Dender.

Ce week-end, le RFC Liège était dans l'obligation de s'imposer contre Dender, le second du classement (39 points). En effet, le matricule 4, cinquième (35 points), a vu l'Olympic s'imposer ce samedi et prendre la troisième place (38 points).

Pas de round d'observation dans cette partie puisque Liège ouvrira le score quasiment d'entrée de jeu via Perbet, auteur d'une subtile pichenette (3e), 1-0. Deux minutes plus tard, Bruggemann aura l'occasion de doubler la mise, mais il croquera son tir devant le portier adverse (5e) avant de voir ce dernier repousser sa reprise de volée (22e). Toujours groggy, Dender ne parviendra pas à réagir face à une équipe liégeoise qui poussera pour faire le break. Toutefois, les locaux n'arriveront pas à doubler la mise malgré une nette domination. Les Sang et Marine ne se montreront pas assez concrets dans les seize derniers mètres. Le score ne bougera pas à la pause (1-0).

En seconde période, le FC Liège doublera la mise via une tête de Rodes sur corner (48e), 2-0. Le gardien de Dender empêchera Reuten d'aggraver le score peu avant l'heure de jeu (57e). Trois minutes plus tard, Debaty effectuera son premier arrêt de la partie sur un tir puissant de Hens (60e). Les troupes d'Englebert se contenteront ensuite de gérer leur avantage face à une équipe de Dender inoffensive et à la peine. En toute fin de rencontre, Liège obtiendra un penalty suite à une faute de Gies sur Lallemand. Celui-ci se fera justice en le transformant (90e+1), 3-0.

L'électochoc tant attendu du côté de Rocourt a eu lieu. Le FC Liège a renoué avec la victoire en s'imposant contre le deuxième de N1, mais réintègre surtout le top 4 à six journées de la fin. Les Sang et Marine se hissent à la quatrième place et voient le Patro Eisden descendre à la cinquième position.

Fiche technique du match :

RFC Liège : Debaty, D'Ostilio, Lambot, Bustin, Nyssen, Rodes, Reuten (Ronvaux 87e), Bruggeman (Prud'homme 72e), Mouchamps, Mouhli (Köse 77e), Perbet (Lallemand 87e)

FCV Dender EH : Gies, Smet (De Bodt 69e), Borry, Ragolle, M'Barki (Ngongo 60e), Van Oudenhove, Casagolda, Hens, De Backer, Valcke, Houdret

Cartons : Houdret (25e), Borry (34e), Ragolle (71e) et Gies (90e)

Buts : Perbet (3e), Rodes (48e) et Lallemand (90e+1)

Arbitre: Malhaise