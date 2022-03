Hassane Bandé est de retour en Belgique : "Ce pays reste ma deuxième maison"

Quatre ans après son transfert du KV Malines à l'Ajax contre un chèque de 8 millions d'euros, Hassane Bandé (23 ans) est en Belgique où il affrontera les Diables Rouges avec le Burkina Faso.

Hassane Bandé (23 ans) est de retour en Belgique. "Ce pays reste ma deuxième maison", a-t-il confié à Het Nieuwsblad. "Hier, ma famille belge est venue me rendre visite (Bandé vivait à l'époque dans une famille d'accueil de Malines, ndlr). C'était agréable de les revoir après toutes ces années. Nous nous sommes remémorés et avons parlé du KV Malines. Je les suis toujours sur les réseaux sociaux. J'ai également des contacts réguliers avec Rob Schoofs. Ils se débrouillent bien cette saison. Ce lien avec le KaVé sera toujours là. Ils m'ont lancé, je ne l'oublierai jamais", a souligné l'attaquant.

Lors de l'un de ses premiers matches amicaux avec l'Ajax, Bandé a été victime d'un tacle horrible de la part de Mohammed Dauda, alors joueur d'Anderlecht. L'attaquant s'est fracturé le péroné et s'est également déchiré les ligaments de la cheville. Dauda, n'a plus donné signe de vie depuis. "C'est dommage. Ce n'était peut-être pas intentionnel, mais il a failli mettre fin à ma carrière. Un petit mot d'excuse n'aurait pas été de trop. C'est le monde difficile du football, n'est-ce pas ? Ce n'est pas sa carrière, alors pourquoi devrait-il s'en soucier ?", a expliqué le Burkinabé qui a subi cinq opérations en un an et demi.

"Après ma grave blessure, j'espérais pouvoir reprendre le jeu le plus rapidement possible. Mais après une seule mi-temps d'un match d'entraînement, Ten Hag m'a jeté hors du vestiaire et m'a envoyé en réserve. Là-bas, les joueurs de l'équipe A qui reviennent de blessure sont normalement prioritaires pour retrouver leur niveau, mais même au Jong Ajax, je n'ai pratiquement pas eu de minutes de jeu", a conclu Bandé qui sort tout doucement la tête de l'eau du côté du NK Istra où il est prêté cette saison.