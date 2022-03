Victor Osimhen élu joueur du mois de mars en Serie A

Cela ne se passe pas trop mal pour Victor Osimhen à Naples en ce moment. Blessé à plusieurs reprises entre octobre et janvier, l'attaquant de 23 ans vient d'être élu meilleur joueur de ce mois de mars en Serie A et revient bien dans le coup.

Le Nigérian a en effet marqué 4 goals en 3 matchs, en deux doublés - face à l'Hellas Vérone (victoire 1-2) et l'Udinese (victoire 2-1). Des buts qui rapportent de précieux points aux Partenopei.

⚽ 4 goals in 3 games@victorosimhen9 is your @EASPORTSFIFA’s #POTM for March! 🏅@EA_FIFA_Italia #FIFA22 #FUT