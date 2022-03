Barrages Mondial 2022 : Le Maroc d'Amallah et de Tissoudali (buteur) qualifié, la Tunisie passe et l'Algérie trépasse !

Les Lions de l'Atlas ont surclassé les Léopards ce mardi soir.

Maroc-RDC 4-1

Après le nul à Kinshasa (1-1), les Lions de l'Atlas se sont largement imposés à Casablanca lors du match retour grâce à un doublé d'Ounahi (21e et 54e), un but du Gantois Tissoudali (45e+7) et une réalisation d'Hakimi (69e). À noter qu'Amallah, Kayembe, Mbemba et Bastien étaient titulaires. Bongonda, Kebano et Mbokani sont entrés en cours de jeu tandis que Bokadi est resté sur le banc.

Algérie-Cameroun 1-2

Atal (ex-Courtrai), Fai (ex-Standard) et Hongla (ex-Antwerp) débutaient la partie. Vainqueur 1-0 à Douala, les Fennecs avaient fait le plus dur mais devaient confirmer devant leur public de Blida, où ils n'ont jamais perdu. Raïs M'Bolhi craquera sous la pression en relâchant le ballon et permettra à Choupo-Moting de conclure dans le but malgré le retour des défenseurs sur leur ligne (22e), 0-1. Les locaux pousseront mais feront face à Onana. C'était néanmoins insuffisant pour éviter la prolongation.

Alors que les deux équipes se dirigeaient vers la séance de tirs au but, l'ex-brugeois Touba fera exploser le stade de Blida d'un coup de tête rageur au second poteau en toute fin de deuxième prolongation (118e), 1-1. Mais la joie des Fennecs sera de courte durée puisque le Cameroun reprendra l'avantage dans les dernières secondes. Sur un ultime coup franc, Fai déviera le ballon jusqu'à Toko Ekambi, qui marquera en une touche (120e+4) et permettra aux Lions Indomptables d'arracher la victoire et donc la qualification pour le Mondial.

Tunisie-Mali 0-0

Grâce à son succès au match aller (0-1), les Aigles de Carthage sont qualifiés pour le Mondial au Qatar 2022 après un nul vierge à domicile. Msakni, passé par Eupen, et Ghandri (ex-Westerlo et Antwerp) étaient titulaires du côté des locaux tout comme Aboulaye Diaby (ex-Club et Anderlecht) du côté des visiteurs.