Vainqueur face à la Bolivie, le Brésil prend la première place du classement FIFA

Les Auriverde dépassent les Diables Rouges.

Après sa victoire cette nuit face à la Bolivie (0-4), le Brésil occupe officiellement la première place du classement FIFA.

Le Brésil sera ainsi considéré en tant que numéro un mondial lors du tirage au sort de la Coupe du monde au Qatar, qui est prévu vendredi.

La Belgique, dorénavant deuxième de ce classement donc, peut déjà reprendre cette première place au Brésil lors de la prochaine trêve internationale. Nos Diables joueront en juin en Ligue des Nations, contre les Pays-Bas, le Pays de Galles et la Pologne (à deux reprises).

A noter que le Mexique et les États-Unis peuvent encore se hisser dans le top 10 et dépasser les Pays-Bas et le Danemark s'ils battent respectivement le Salvador et le Costa Rica.

Voici le classement FIFA actuel :

1. Brésil

2. Belgique

3.France

4. Argentine

5. Angleterre

6. Italie

7. Espagne

8.Portugal

9. Pays-Bas

10. Danemark