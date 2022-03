Coupe du monde 2022 : quels sont les tirages possibles ?

Le tirage de la Coupe du monde a lieu ce vendredi (18h). Petit tour d'horizon des tirages possibles.

La trêve internationale a donc livré ses enseignements ces derniers jours. Les barrages européens et africains nous ont offert des surprises, des rebondissements, tandis que les éliminatoires européens et asiatiques ont confirmé quelles nations seront présentes, absentes ou devront disputer un ultime barrage.

En tout et pour tout, 29 tickets ont été distribués, il en reste ainsi 3. L'Ukraine ou l'Ecosse jouera face aux Pays de Galles dans les barrages européens. Les deux derniers tickets seront distribués à l'issue de barrages intercontinentaux joués en juin à Doha, au Qatar. 4e de la zone CONCACAF, le Costa Rica affrontera la Nouvelle-Zélande, tandis que le Pérou - 5e de la zone CONMEBOL, jouera sa participation au Mondial face au vainqueur d'Australie - Emirats Arabes Unis.

Les règles du tirage

Le tirage et la composition des pots a été annoncée par la FIFA il y a peu. Les têtes de série sont définies par le classement FIFA actuel, ce qui veut dire que le Brésil, passé 1er aux dépends de nos Diables, sera la première tête de série. En clair : le pot 1 sera composé des 7 premiers au classement FIFA (soit, outre les deux premiers précités, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Argentine et le Portugal et du pays organisateur, le Qatar.

Concernant les 3 autres pots :

- Le 2e chapeau sera composé des Pays-Bas, du Danemark, du Mexique, de l'Allemagne, des USA, de la Suisse, de l'Uruguay et de la Croatie.

- Dans le troisième, l'on verra : le Sénégal, l'Iran, le Japon, le Maroc, la Serbie, la Pologne, la Corée du Sud et la Tunisie.

-Et enfin, dans le pot 4, les 3 dernières nations qualifiées seront placées aux côtés du Cameroun, du Ghana, de l'Equateur, de l'Arabie saoudite et du Canada.

Les nations provenant d'une même confédération ne peuvent pas se retrouver dans le même groupe. Seule exception néanmoins : les équipes européennes, qui seront au nombre de 13 au Qatar, peuvent être au maximum deux - avec une obligation de compter une équipe issue de l'UEFA dans chaque groupe. 5 poules sur 8 compteront donc deux nations européennes.

Les tirages possibles

4 pots donc, répartis ensuite dans 8 groupes différents. Une équipe de chaque pot sera versée dans chaque groupe. De ce fait, nos Diables Rouges seraient normalement exemptés de "très lourd" - quoique - en poules. Ainsi, le tirage le plus difficile - mais aussi le plus excitant - serait bien sûr un Allemagne - Sénégal - Canada. Ensuite, de nombreux adversaires très solides tels que les Pays-Bas, la Suisse, la Croatie, l'Uruguay, ou encore le Danemark pourraient se mettre sur la route de nos Diables. Et il est même possible qu'un tirage États-Unis, Japon, Pays de Galles très familier soit révélé pour les hommes de Martinez vendredi.

Ce n'est pas parce que les têtes de série sont dans le même chapeau que les groupes ne seront pas relevés. De notre côté, on s'est amusés pendant pas mal de temps à simuler les tirages possibles sur https://draw.inker.one/#/wc/gs, et honnêtement ça annonce du très lourd ! Déjà parce que la présence de l'Allemagne, du Danemark, du Pays-Bas et de l'Uruguay dans le pot 2 promet des affrontements entre de récents vainqueurs de la Coupe du monde, ou le "remake" de matchs marquants de ces dernières années (par exemple un Allemagne-Brésil, un Allemagne - Argentine, ou France - Croatie), mais aussi parce que, comme expliqué antérieurement, plusieurs équipes UEFA pourraient se rencontrer dès les poules.

A noter que les huitièmes de finale seront déterminées par le groupe voisin, soit : A-B, C-D, E-F, G-H.