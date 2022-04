LaLiga : l'Atlético Madrid domine Alavès, Carrasco joue une mi-temps

La rencontre s'est décidée dans le dernier quart d'heure pour l'Atlético Madrid.

L'Atlético Madrid recevait le Deportivo Alavès ce samedi soir et pour l'occasion, Yannick Carrasco était sur le banc, après avoir manqué la rencontre précédente avant la trêve internationale. Joao Felix ouvrait le score dès la 11e minute en faveur des Colchoneros, mais la domination madrilène ne permettait pour autant de faire le break. La lanterne rouge allait en profiter pour créer la surprise et égaliser en seconde période via Escalante.

✈️ | Une reprise de la tête parfaite de João Félix ! 🤤🎯 #AtletiAlavés pic.twitter.com/1MvA3ogFgN — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 2, 2022

Mais dans le dernier quart d'heure, et alors que Carrasco était entré à la pause, l'Atlético a fini par trouver la faille. D'abord sur penalty, transformé par Luis Suarez, puis à nouveau par Felix. Suarez, monté à l'heure de jeu, s'offrait ensuite un doublé pour fixer le score à 4-1.

Alavès reste bon dernier de LaLiga, à 5 points du premier non-relégable. L'Atlético s'accroche à la route du FC Séville, deuxième, et compte 12 points de retard sur le leader, le Real.