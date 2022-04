Jean-Louis Garcia avant Seraing-Genk : "Un match sans enjeu pour nous, mais nous avons un rôle d'arbitre"

Ce dimanche, le RFC Seraing recevra Genk lors de la 34ème journée de Jupiler Pro League.

Plus aucun enjeu du côté de Seraing ce dimanche contrairement à Genk toujours pour la huitième place du classement avec Saint-Trond. "Un match sans enjeu pour nous, mais nous avons un rôle d'arbitre dans ce championnat. Nous sommes des compétiteurs. Je pense sincèrement que si nous avions joué ce match avec de l'enjeu et Genk non, nous n'aurions pas eu de cadeau. J'ai déja vécu cela avec Troyes lors de la dernière journée de Ligue 1 contre Monaco. Je veux jouer ce match à fond dans le cadre de la préparation des barrages. Car la semaine prochaine, nous ne ferons pas de matchs amicaux", a confié Jean-Louis Garcia en conférence de presse.

Après avoir donné des nouvelles de son groupe, le technicien français a évoque le futur adversaire des Métallos. "Une équipe avec un énorme potentiel comme le démontre déjà leur compartiment offensif : le géant Onuachu, Ito qui est un diable et l'un des meilleurs ailiers de D1A et Bongonda aussi. Il faudra être très sérieux et avoir l'impression d'avoir existé à l'issue de la rencontre."