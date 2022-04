Mauvaise nouvelle du côté de Seraing : "Un hic car il était devenu un élément indispensable"

Ce dimanche, le RFC Seraing accueillera Genk lors de la 34ème journée de Jupiler Pro League.

Jean-Louis Garcia ne pourra pas compter sur l'ensemble de ses troupes pour la réception de Genk. "Le hic de cette fin de saison, c'est qu'on a perdu trois joueurs à cause de blessures musculaires, à savoir Kilota, Bernier et Lahssaini. Leur fin de saison est très incertaine. On perd donc notre capitaine avec Gérald et Antoine qui était devenu à mes yeux un élément indispensable dans mon équipe", a confié le technicien français en conférence de presse.

Le coach des Métallos pense et prépare déjà les barrages contre le RWDM (23 et 30 avril). Il a fait savoir que son meneur de jeu, qui était sous la menace d'une suspension en cas de nouveau carton jaune, serait mis au repos. "Youssef Maziz ne fera pas partie du groupe, il sera au repos car je l'ai beaucoup sollicité. Morgan Poaty, exclu à Ostende, est suspendu pour cette rencontre. Puis, j'ai deux joueurs incertains pour cette rencontre : Yahya Nadrani et Benjamin Boulenger sont malades et ne se sont pas entraînés de la semaine. Il faudra mettre en place une équipe cohérente. C'est l'occasion de voir des joueurs qui ont eu un peu moins de temps de jeu. À eux de se montrer", a souligné l'ancien coach de Nancy.