Le futur de Kamara se dessine bien en Liga

Le jeune Marseillais n'a pas prolongé du côté de la Cité Phocéenne.

En fin de contrat en juin prochain, le milieu polyvalent de l'Olympique de Marseille Boubacar Kamara (22 ans, 26 matchs et 1 but en L1 cette saison) se dirige vers un départ libre au terme de la saison. Et la tendance semble se confirmer pour l'avenir du jeune talent phocéen avec une signature attendue à l'Atletico Madrid !

D'après les informations du quotidien madrilène Marca, le Français se rapproche encore des Colchoneros en raison de son envie de collaborer avec l'entraîneur Diego Simeone. Malgré des contacts avec le Bayern Munich et plusieurs formations de Premier League, Kamara donne sa priorité au champion d'Espagne en titre, qui lui a apporté des garanties sur sa place dans le projet des Rojiblancos sur le long terme.