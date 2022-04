Neymar: "Dommage que cette complicité arrive si tard"

Les trois stars du PSG ont réalisé une performance remarquable hier soir, pour la première fois de la saison.

Attendue toute la saison, la partition du trio offensif du Paris Saint-Germain a été jouée hier soir pour la première fois sur la pelouse de Clermont. Un succès éclatant, 1-6, avec trois buts de Kylian Mbappé, trois buts de Neymar, et un triplé de passes décisives de Lionel Messi. Une énorme performance offensive, qui aurait dû tomber bien plus tôt cette saison. C'est d'ailleurs ce que regrettait Neymar après la rencontre. "D'abord, je suis content d’avoir gagné ce soir. Je suis aussi heureux d’avoir marqué trois buts. On est de mieux en mieux, on est tous les trois à 100% mais seulement à la fin de la saison. C’est dommage pour nous, mais on va aller chercher ce qui nous reste en championnat."