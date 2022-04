Nemanja Vidic a une solution pour Harry Maguire

Dans le dur ces derniers mois, le défenseur central le plus cher de l'histoire (87 millions d'euros) se retrouve confronté à une pluie de critiques outre-Manche.

Harry Maguire (29 ans, 26 matchs et 1 but en Premier League cette saison) est dans le dur à Manchester United. Un ancien des Red Devils, Nemanja Vidic, préconise une solution radicale pour lui permettre de se relever.

"Chaque joueur a un problème de forme à un moment donné de sa carrière. Ce fut mon cas et il est clair que Maguire n'est pas à son meilleur cette saison. Il a besoin de se sentir à nouveau puissant et fort sur le terrain, pas comme actuellement où il sent que rien ne se passe pour lui", a confié le Serbe pour The Athletic." C'est difficile de bien jouer quand tu es sous une telle pression parce que les gens attendent que tu fasses une erreur. Vous me posez la question et je réponds en tant qu'entraîneur."