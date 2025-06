Cet ancien du Standard frappe encore en sélection et égale déjà le record d'une véritable légende de Manchester United

Buteur face à l'Islande en match amical, Isaac Price a trouvé le chemin des filets pour la neuvième fois en équipe nationale. Il égale un certain... George Best.

Isaac Price ne laissera sans doute pas un souvenir marquant aux supporters du Standard. Le milieu offensif nord-irlandais a disputé 63 matchs sous le maillot liégeois, inscrivant un seul but, certes décisif, contre le Club de Bruges lors de la phase classique de la saison 2023-2024, peu après son arrivée.

Transféré à West Bromwich Albion pour trois millions d’euros en janvier dernier, le joueur de 21 ans s’est souvent illustré par son imprécision technique, même si son engagement n’a jamais été mis en doute.

Isaac Price égale... George Best en équipe nationale

En revanche, ses prestations avec l’Irlande du Nord sont bien plus convaincantes. International depuis mars 2023, il totalise déjà 22 sélections et neuf buts. Il s’est notamment fait remarquer en inscrivant un triplé face à la Bulgarie en Ligue des Nations.

Ce mardi soir, Price était titulaire lors d’un match amical contre l’Islande. Il a une nouvelle fois fait la différence, marquant l’unique but de la rencontre peu après la demi-heure de jeu.

Avec ce neuvième but en sélection, il égale la légende George Best, qui avait inscrit neuf buts en 37 apparitions entre 1964 et 1969. Isaac Price se rapproche ainsi du top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire de l’Irlande du Nord, encore dominé par David Healy (ex-Manchester United et actuel entraîneur de Linfield), auteur de 36 réalisations en sélection.