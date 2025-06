Lettre ouverte très claire de fans et d'ex-joueurs du RWDM à l'intention de John Textor : Boskamp, Van der Elst et d'autres ont signé

Les supporters du RWDM se sentent trahis et ne comptent pas en rester là. Un collectif récemment créé, baptisé "Le RWDM, c'est nous", a publié une lettre ouverte à l'intention de John Textor. De plus, la pétition créée sur les réseaux sociaux a passé le cap des 2 000 signatures.

Les supporters du RWDM n'ont pas dit leur dernier mot. La pétition qu'ils ont lancée à la suite du changement d'identité imposé par John Textor a déjà recueilli plus de 2.000 signatures, dont celles d'anciens joueurs du club (voir ci-dessous).

Alors que le Daring Brussels est menacé de devoir quitter le stade Edmond Machtens, un collectif récemment créé, baptisé "Le RWDM, c'est nous", a publié une lettre ouverte à l’intention de John Textor. La voici.

"À la direction du Racing White Daring Molenbeek,

À Eagle Football,

À Monsieur John Textor,

À tous les amateurs de football en Belgique et au-delà,

C’est avec stupeur que nous, supporters du Racing White Daring Molenbeek, avons appris la décision de notre direction de changer le nom et le logo de notre club. Cette décision unilatérale a été prise sans la moindre consultation, sans dialogue préalable, et nous a été imposée comme un fait accompli.

Comme trop souvent dans le football moderne, les supporters sont relégués au rôle de simples spectateurs des choix de propriétaires qui méconnaissent l’identité d’un club, la spécificité de sa communauté et les émotions de ceux qui, bénévolement et avec passion, donnent tout pour leur équipe.

En 2015, les supporters de RWDM ont déplacé ciel et terre pour faire renaître leur club après des années de mauvaise gestion, de confiance trahie, et finalement, d’effondrement. Pour nous, fidèles supporters, trois choses comptaient avant tout : un club jouant au stade Edmond Machtens, nos quatre lettres magiques – RWDM – comme nom, et notre logo emblématique sur le maillot.

Grâce à une lutte improbable, ces trois piliers ont été rétablis, et notre club a entamé une remontée spectaculaire à travers les divisions belges. Une ascension miraculeuse, brutalement interrompue aujourd’hui.

Sur le site d’Eagle Football, on peut lire ces mots prophétiques : “We are committed to the communities that we serve (...) We believe football clubs and communities are inextricably linked and that ownership of football clubs should ultimately be in the hands of the public..” (“Nous nous engageons envers les communautés que nous servons (…) Nous croyons que les clubs de football et leurs communautés sont intrinsèquement liés, et que la propriété des clubs doit, en fin de compte, appartenir au public.”)

Il est temps de joindre les actes à la parole. Les supporters ne sont pas une vache à lait, ni un décor qu’on agite pour valider des décisions prises en coulisses. Les supporters sont l’âme du club. Ils sont ceux qui restent quand tous les autres partent. Aujourd’hui, une ligne rouge a été tracée. Nous ne la franchirons pas. Ce club n’est pas fait pour des gens qui, aux États-Unis, n’arrivent pas à prononcer “RWDM”. Ce club est fait pour ceux qui sont fiers de leurs racines molenbeekoises, pas pour ceux qui veulent les gommer.

Nous exigeons dès lors :

1. Le retour du nom originel : Racing White Daring Molenbeek.

2. Le retour du logo historique du club.

3. Une implication structurelle des supporters dans toutes les décisions affectant l’identité du club.

Nous appelons la direction à lire cette lettre avec le cœur d'un supporter. Non pas comme une opposition, mais comme un appel chaleureux à rester fidèle aux valeurs et à l'identité de notre club. Nous apprécions les efforts déployés pour permettre au club de continuer sous le numéro de matricule 2 : un signe que vous n'êtes pas étrangers à la précieuse histoire de votre club. Cependant, ce n'est pas la bonne manière de procéder.

Il n'est pas trop tard. Asseyons-nous autour de la table et prouvez que les réactions émotionnelles de nombreux fans délaissés ne vous laissent pas indifférents. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons de l'ambition. Mais jamais au détriment de ce que nous sommes.

Une pétition en ligne a déjà été signée par près de 2 000 supporters et sympathisants. Nous continuerons à faire entendre notre voix, plus forte que jamais. C'est pourquoi nous organisons une manifestation le dimanche 22 juin à 14 heures, à notre stade Edmond Machtens.

Nous sommes et restons le RWDM. Avec nos salutations combatives, Les supporters du RWDM et les signataires de cette lettre, qui soutiennent pleinement ce texte. Cette liste n'est pas définitive et sera complétée au cours des prochains jours et des prochaines semaines."

Parmi les signataires de la pétition et de la lettre, on retrouve :

Franky Vander Elst, ex-joueur du RWDM

Amaury Mabika, ex-joueur du RWDM

Hubert Cordiez, ex-joueur du RWDM

Eric Dumon, ex-joueur du RWDM

Anthony Cabeke, ex-joueur du RWDM

Roger Raeven, ex-joueur du RWDM

Johan Boskamp, ex-joueur du RWDM

Leo Groenweghe, ex-médecin du RWDM

Mark Williams, ex-joueur du RWDM

Michaël Bellon, journaliste

Nico Jansen, ex-joueur du RWDM

Wilfried Godart, ex-joueur du RWDM

Geoffrey Cabeke, ex-joueur du RWDM

Kevin Meyvaert, politicologue

Yves Degreef, ex-joueur du RWDM

Hugo Broos, ex-entraîneur du RWDM

Guy Dermul, acteur et auteur

Frederik Vanderbiest, ex-joueur et entraîneur du RWDM

Geert Emmerechts, ex-joueur du RWDM

Mike Laeremans, ex-joueur du RWDM

Robert L’Ecluse, fils du premier président, Jean-Baptiste L’Ecluse

Géry La Boule, comedien

Pascal Jacobs, ex-joueur du RWDM

Lieven Heymans, ex-joueur du RWDM

Marc Wuyts, ex-joueur du RWDM

Jonathan Butera, ex-joueur du RWDM

Marc Mostinckx, ex-joueur du RWDM

Jean De Maeyer, ex-magasinier du RWDM

Nicolas Vanderhaegen, ex-joueur du RWDM

Anthony Sadin, ex-joueur du RWDM

Daniel Nassen, ex-joueur du RWDM

Marino Sabbadini, ex-joueur du RWDM

Gerben Van den Abeele, activiste

Steve Laeremans, ex-joueur du RWDM

Patrick Thairet, ex-joueur et entraîneur du RWDM

Harry Soors, ex-kinésithérapeute du RWDM

Lambik Wawa, ex-joueur du RWDM