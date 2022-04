Romelu Lukaku vers le PSG ? Un contact a été noué

Alors que la prolongation de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres dans la capitale française, la direction se prépare à tous les scénarios et identifie les possibles successeurs.

Le Paris Saint-Germain prépare déjà son mercato estival, regarde ce qui pourrait l'aider à se renforcer devant et qui pourrait en plus apporter un peu de caractère à son équipe. Selon le Sun, le leader actuel de Ligue 1 a Romelu Lukaku dans son viseur. De plus, l'entourage du meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges aurait contacté Leonardo pour évoquer la situation de l'ancien joueur de l'Inter qui vit mal le fait d'être devenu remplaçant à Chelsea alors qu'il a été recruté l'été dernier contre 113 millions d'euros.

Le PSG passera-t-il à l'attaque pour le Belge auteur de 5 buts seulement cette saison ?Au surplus, les Blues ne le laisseront pas partir pour rien et auront envie de s'y retrouver après avoir déboursé une fortune lors du dernier mercato estival.