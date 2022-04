Arteta dégoûté par le gardien adverse

Arsenal vient de signer un 0 sur 9.

A la lutte pour le TOP 4, Arsenal a concédé un troisième revers consécutif en Premier League sur la pelouse de Southampton (1-0). Pour l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, la performance du gardien adverse, Fraser Forster (34 ans, 15 matchs en Premier League cette saison), explique cette nouvelle défaite.

"C'est difficile à expliquer, concéder si peu et perdre ce match... Au bout du compte, c'est dans les surfaces que ça se joue. Ils ont marqué un but, nous non, même si nous avons passé beaucoup de temps près de leur surface et que nous avons eu beaucoup d'occasions. Nous n'avons rien pu concrétiser parce qu'ils ont un gardien exceptionnel. Nous n'avions pas assez de qualité, nous n'étions pas en capacité de les briser. Les joueurs sont vraiment abattus, ils n'ont pas trouvé les bonnes réponses", a soupiré le coach espagnol en conférence de presse.

Sixième avec un match en retard, Arsenal va devoir battre Chelsea, mercredi, pour revenir à hauteur de Tottenham, 4e.