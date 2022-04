Le PSG sans plusieurs joueurs importants face à Angers

Le club francilien connait beaucoup de déboires suites à des blessures ces dernières semaines.

Après la victoire face à l'OM dimanche dernier (2-1), le PSG se déplace à Angers ce mercredi. Et ce sera sans Lionel Messi et Marco Verratti.

L'attaquant argentin souffre d’une inflammation du tendon d’Achille gauche et sera préservé pour cette rencontre. Le milieu italien est également absent, suite à une contusion et un épanchement du genou gauche. En outre, Presnel Kimpembe ne devrait pas non plus être du voyage, il est touché au genou droit, a communiqué le PSG.