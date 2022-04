"Nous n'oublierons jamais ce moment"

Cristiano Ronaldo a été touché par l'hommage des supporters de Liverpool.

Endeuillé par le décès de son fils nouveau-né lundi, l'attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo (37 ans, 26 matchs et 15 buts en Premier League cette saison) a reçu un superbe hommage de la part des supporters de Liverpool à Anfield mardi. Touché par ce geste, l'international portugais a répondu aux fans des Reds sur le réseau social Instagram ce jeudi.

"Un monde... Un sport... Une seule famille... Merci Anfield. Ma famille et moi n'oublierons jamais ce moment de respect et de compassion", a publié l'ancien Madrilène. En plus d'applaudissements nourris à la 7e minute de jeu, en référence au numéro de CR7, le public a également entonné un émouvant "You'll Never Walk Alone".