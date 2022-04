Seraing part avec un petit avantage selon Jean-Louis Garcia : "C'est important d'avoir vécu cela"

Le RFC Seraing va affronter le RWDM lors des barrages. Le match aller aura lieu ce samedi (18h30) au stade Edmond Machtens tandis que le retour se jouera au Pairay le samedi 30 (20H30).

Le RFC Seraing s'apprête à disputer les deux matchs les plus importants de sa saison. "Une finale pour le maintien. Nous nous sommes donnés la possibilité à l'issue du championnat de pouvoir encore atteindre l'objectif du club à travers ces deux rencontres. Nous avons toutefois un petit avantage puisque le staff, mais aussi les joueurs connaissent ce genre de matchs. J'ai vécu cela quand j'étais à Troyes, et je suis toujours le seul entraîneur de Ligue 2 à avoir battu un club de Ligue 1 (Lorient) lors des barrages en France. Et Seraing a connu cela la saison dernière contre Waasland-Beveren. C'est important d'avoir vécu cela", confie Jean-Louis Garcia qui se méfie tout de même du RWDM.

"Nous allons affronter une équipe bien préparée et motivée comme nous. Ce ne sera pas facile, il faudra faire preuve de beaucoup d'humilité et de détermination. À nous de prouver que j'avais raison quand j'ai dit que nous serions une meilleure équipe en fin de saison. Nous avons quasiment quatre mois de travail en commun et je pense que l'équipe a progressé. Ce qui est regrettable, c'est de ne pas être au complet avant cette double confrontation. Kilota, Bernier et Lahssaini sont indisponibles, trois joueurs importants dans l'effectif qui est le nôtre", souligne le technicien français.

"La gestion des émotions sera capitale"

Avantage ou non de disputer le match aller à Bruxelles ? "Je ne sais pas. Le premier match n'est jamais définitif ou décisif. Je ne vois pas une équipe s'imposer sur un score fleuve. Il faut rester concentré pendant huit jours. La décision se fera au retour chez nous au Pairay. Il faut être devant après la première rencontre. Nous sommes prêts et la gestion des émotions sera capitale", a conclu Garcia.