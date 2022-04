Wout Faes et Reims presque sauvés : "Cette équipe ne lâche rien"

Le Stade de Reims a eu chaud ce mercredi contre Lille, mais a fini par l'emporter et faire un grand pas vers le maintien.

Reims n'est pas encore mathématiquement certain de se maintenir en Ligue 1, mais les Champennois ont fait un grand pas vers le sauvetage ce mercredi. Face aux champions en titre, le LOSC, le Stade de Reims a fini par émerger sur un but fantastique du défenseur central Yunis Abdelhamid. "Si Yunis se met à mettre des goals comme ça, rien ne peut nous arriver", rigolait son compère Wout Faes à l'interview au micro de Prime Video après la rencontre.

Indiscutable dans la défense rémoise, Faes était très heureux du résultat final. "Nous avons souffert après leur égalisation. Mais on s'est dit qu'il ne fallait rien lâcher. Dans cette équipe, on est capable de se serrer les coudes et cela s'est vu", se réjouit le Diable Rouge. "Nous sommes récompensés aujourd'hui et c'est très bien comme ça". Le Stade de Reims est actuellement 13e, neuf unités devant la place de barragiste à cinq journées de la fin.