Cristiano Ronaldo est titulaire contre Arsenal

Difficile de faire plus professionnel que Cristiano Ronaldo. Le Portugais est passé par un véritable drame familial cette semaine, perdant l'un de ses jumeaux lors de l'accouchement de sa compagne. Il avait alors manqué le déplacement à Anfield mardi passé. Mais CR7 est déjà de retour : Ralf Rangnick a titularisé le quintuple Ballon d'Or pour le déplacement à Arsenal ce samedi (coup d'envoi à 13h30)!

