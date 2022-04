Le FC Metz est de plus en plus proche d'un retour en Ligue 2.

Encore battu par Brest (0-1) ce dimanche lors de la 34e journée de la Ligue 1, le FC Metz se rapproche encore d'une descente en Ligue 2. En conférence de presse, l'entraîneur des Grenats Frédéric Antonetti a accusé le coup.

"Cela fait partie de la saison qu'on est en train de vivre. Le calice jusqu'à la lie ? On peut dire ça. On est rentré très crispé, très tendu. On s'est positionné très bas. On prend un but où on peut parler de faute tactique. On revient pas trop mal en seconde période, où on a plusieurs situations pour égaliser, dont une barre transversale. On n'a pas été en réussite. Je ne ferai pas de commentaires sur la fin de match. Qu'attendons-nous de la fin de saison ? Essayer de sauver l'honneur et être dignes", a demandé le coach lorrain.

20e au classement, le FCM compte 7 points de retard sur l'AS Saint-Etienne, 18e et barragiste.