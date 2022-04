Le vilain record de Bordeaux qui entre dans l'histoire : "On sent que les garçons ont des traumatismes"

Au terme d'une rencontre totalement folle, Bordeaux a été battu sur la pelouse du FC Nantes (5-3) ce dimanche lors de la 34e journée de Ligue 1.

Bordeaux s'est incliné à Nantes ce dimanche, et ce alors que les hommes de David Guion ont mené 0-2 puis 2-3 face aux Canaris. Après cette nouvelle débandade à la Beaujoire, les Marine et Blanc sont entrés dans l'histoire de la L1. Les Girondins ont désormais encaissé 84 buts depuis le début de cet exercice 2021-2022. Opta nous apprend qu'il s'agit tout simplement du total le plus élevé pour une équipe sur une seule et même saison au cours des 40 dernières années. De quoi confirmer leur statut de pire défense des 5 plus grands championnats européens cette année, eux qui n'ont réalisé qu'un seul clean sheet (lors de la J30, à Lille).

Face à la fébrilité défensive de son équipe, l'entraîneur des Girondins David Guion ressent un véritable traumatisme au sein de son groupe. "On sent que les garçons ont des traumatismes sur les différents scénarios qu'ils ont vécus tout au long de la saison. On les met en garde, on les rassure aussi, on leur donne les clés de façon à ce qu'ils puissent être très très attentifs. Malheureusement avec tout ça, ce n'est pas suffisant", a confié le coach aquitain pour Prime Vidéo.