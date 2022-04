Un duel pour le titre entre l'Union et Bruges : "Les matchs contre le Club seront cruciaux"

Après les victoires de Bruges et de l'Union dès la première journée de Champions Playoffs, il semble que le duel entre les deux clubs pour le titre aura bel et bien lieu. Côté unioniste, on en est bien conscient...

Le Club de Bruges reste à trois points de l'USG, mais derrière, le vide a été fait. Il y a désormais 10 points d'écart entre le leader et les troisième et quatrième au classement. "C'est assez clair que désormais, ce sera entre nous et Bruges", concède Deniz Undav après la rencontre. "Ce sera un beau duel jusqu'à la fin".

Dante Vanzeir, longtemps absent en fin de saison suite à sa suspension, a retrouvé le chemin des filets et se réjouit de l'opposition à venir. "Beaucoup se demandaient si nous allions tenir le coup, voilà notre réponse. Nous n'y sommes pas encore, mais c'est un excellent départ, et c'était très important", sourit l'attaquant, qui retrouvait le chemin des filets pour la première fois depuis... janvier.

On veut se donner à fond sur chaque ballon

Là où l'Union a surclassé Anderlecht, c'est notamment dans l'envie : cette équipe a clairement un objectif et fera tout pour y parvenir. "Nous avons mis Anderlecht à bonne distance désormais, mais ça reste imprévisible. Les matchs contre Bruges seront très importants", reconnaissait Vanzeir. "Nous voulons relever ce défi. On l'a prouvé aujourd'hui, on se donne à fond sur chaque ballon. Tout le monde aura du mal contre nous quand on se donne de cette manière".