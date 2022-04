Carlo Ancelotti : "Nous sommes habitués à nous battre pour sortir de matchs très durs"

Merengues et Citizens se rencontrent ce mardi, pour un premier acte en demi-finales de la Ligue des Champions.

Manchester City - Real Madrid. Le duel est alléchant, surtout au vu de la forme actuelle des deux mastodontes. Leaders de leur championnat, les deux équipes vont se disputer une place en finale de la Ligue des Champions.

Carlo Ancelotti, le coach du Real, a lancé la rencontre aller de ce mardi soir (21h) en conférence de presse. "Le premier objectif, c'est de bien jouer. Il y a eu le changement de règle du but à l'extérieur. Ce sera une double confrontation très ouverte, il faudra être concentrés pendant 180 minutes", a déclaré l'Italien. "Il y a un mélange de joie car nous sommes très proches de la finale de la compétition la plus importante et la préoccupation de jouer contre une équipe forte."

Il a également évoqué les tours précédents, où son équipe s'est sortie de situations compliquées - face au PSG puis face à Chelsea. "Nous sommes habitués car nous avons eu des matchs très durs contre Paris et Chelsea, deux favoris. Nous nous sommes battus pour nous en sortir, nous nous battrons également demain, c'est certain."