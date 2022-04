Le coach de Venise et ses Belgicains prend la porte

Ce n'est pas une surprise au vu des résultats : Venise, promu en Serie A et lanterne rouge, s'est séparé de Paolo Zanetti, son entraîneur. Andrea Soncin, actuel entraîneur des jeunes, prendra la relève pour les cinq derniers matchs de la saison. Il fait face à un sacré défi puisque Venise compte 6 points de retard sur le premier non-relégable. Une fin de saison compliquée donc pour Thomas Henry et David Okereke.

Paolo Zanetti has been relieved of his duties as First Team manager.



The club would like to sincerely thank him for his professionalism and his leadership in our historic return to Serie A after a 19-year absence.