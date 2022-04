Quand ce joueur de Liverpool voulait rejoindre.... Manchester United

D'un rival à l'autre....

Après avoir remporté la Ligue des Champions avec le Bayern Munich en 2020, Thiago Alcantara (31 ans, 31 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) a estimé qu'il était arrivé au bout de son aventure bavaroise, et il s'est donc engagé avec Liverpool. Mais, selon Rio Ferdinand, le milieu central aurait voulu signer pour un autre club de Premier League : Manchester United.

"Oui, je lui ai parlé à cette époque. Il parlait parfaitement l'anglais, c'est un type formidable. Et à cette époque, il voulait venir à Manchester United. Mais quand vous le regardez maintenant… il ne pourrait pas être plus heureux. (…) Son adaptation en Premier League ? J'ai vu des anciens joueurs et des experts dire qu'il fallait le sortir de l'équipe parce qu'il ne jouait pas le ballon vers l'avant ou qu'il n'était pas prêt pour ce championnat. Les joueurs ont besoin de temps, c'est tout", a estimé l'ancien défenseur central des Red Devils.