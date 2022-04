Jérémy Doku sur les tablettes d'un très grand de Serie A ?

Et si Jérémy Doku se voyait déjà partir du Stade Rennais ? Pas aidé par les blessures (seulement 16 matchs cette saison), le jeune joueur de 19 ans n'en reste pas moins un énorme espoir du football belge et européen.

En tout cas, sa saison difficile n'aurait pas empêché certaines grandes écuries de se renseigner sur son cas. Selon le journaliste italien Mirko Di Natale, ce serait bien la Juventus qui aurait montré de l'intérêt pour l'ailier droit.

Les Bianconeri, qui s'étaient déjà renseignés auprès du Stade Rennais il y a deux ans lors du prêt de Daniele Rugani, songeraient encore à s'attirer les services de celui qui avait fait tourner les têtes des défenseurs italiens lors du dernier Euro.

Sous contrat jusqu'en 2025 avec le club breton, la valeur marchande de Doku est évaluée à 22 millions d'euros selon Transfermarkt.

