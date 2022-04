Un attaquant du Real vers le Bayern?

La succession de Robert Lewandowski promet d'être ardue.

Le Bayern Munich se retrouve dans une position délicate. Alors que Robert Lewandowski va réclamer son départ cet été, le club allemand va devoir dénicher son potentiel remplaçant. En plus d'Erling Håland et Sébastien Haller, le récent champion d'Allemagne vise également l'attaquant du Real Madrid Luka Jovic (24 ans, 17 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison), affirme AZ.

Malgré ses performances médiocres avec les Merengue, où il joue très peu, l'international serbe garde une belle cote en Allemagne puisque sa saison 2018-2019 avec l'Eintracht Francfort (27 buts) a marqué les esprits. Dans un contexte moins pesant et avec l'opportunité d'avoir un temps de jeu supérieur, le buteur passé par Benfica pourrait-il retrouver son meilleur niveau ? En tout cas, le Bayern semble prêt à lui offrir cette chance en cas de départ de son goleador polonais.