"L'Antwerp était très intéressé" : Rik De Mil révèle les dessous d'une décision qui a fait trembler tout le Pays Noir

Rik De Mil a décidé de rester fidèle à Charleroi malgré l'intérêt de l'Antwerp. Il revient sur son choix.

Alors que Charleroi avait fait de Rik De Mil la figure de proue de son nouveau projet, le Sporting a tremblé. L'Antwerp était prêt à tout pour le débaucher cet été. Voir partir l'architecte du projet 2027 - 2030 en 2026 aurait été un fameux désaveu. Mais cela n'arrivera pas, De Mil a bel et bien choisi de rester au Mambourg.

Il ne cache pas que les Anversois ont été insistants : "La vérité, c'est qu'il y a un autre club, l'Antwerp, qui était très intéressé. On a eu des discussions. J'ai réflechi quelques jours et j'ai décidé de rester à Charleroi. Je me sens très bien avec cette décision".

Continuer à grandir avec Charleroi

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux carolos, il est revenu sur les raisons qui ont fait pencher la balance : "Je me sens très bien ici, c'est très important, on a un bon contact avec la direction, on travaille bien ensemble. L'Antwerp a tenté de trouver un accord, mais lors des négociations, Mehdi Bayat a vraiment montré qu'il appréciait mon travail et qu'il n'était pas possible que je parte maintenant".

Rik De Mil est persuadé d'être au bon endroit : "On a créé ensemble un projet et on veut continuer, on est tous les deux très convaincus. Ce n'est pas parce qu'on a gagné quelque chose (les Europe Playoffs et le ticket européen) qu'on a fini, il y a encore beaucoup de travail. Et on veut le faire ensemble".

L'ancien entraîneur de Westerlo et du Club de Bruges a senti que son travail était reconnu : "Je n'oublierai jamais les scènes après cette victoire à l'Antwerp, ce retour au stade, c'était incroyable. Si on est unis, on peut surmonter les moments difficiles, il y en aura aussi. On veut grandir dans ce projet, constituer un noyau qui est encore plus fort, continuer avec la même manière de jouer, continuer de rêver".