Will Still doit tout reconstruire en Angleterre et pourrait commencer par chiper une pépite à son ancien club

Will Still a quitté le RC Lens, en fin de saison, pour prendre la direction de Southampton, relégué en D2 anglaise. L'entraîneur belge doit tout reconstruire et pourrait faire venir une pépite qu'il a côtoyé chez les Sang & Or.

"J’ai besoin de rentrer chez moi." Tels étaient les mots de Will Still en conférence de presse pour annoncer son départ du RC Lens. L’entraîneur belgo-britannique a finalement pris la direction de Southampton, relégué en Championship. S’il veut rapidement jouer les premiers rôles et ambitionner un retour en Premier League, le club devra se reconstruire en profondeur. Will Still jouera un rôle clé dans ce processus durant le mercato estival. Selon le Daily Express, Will Still pourrait d’ailleurs débuter son travail en tentant de recruter une pépite qu’il a côtoyée chez les Sang & Or : Juma Bah. Natif de Sierra Leone, le défenseur central de 19 ans appartient à Manchester City, qui l’a prêté à Lens cette saison. Si un nouveau prêt en France était envisagé, Will Still tenterait désormais d’attirer le jeune joueur chez les Saints. Manchester City hésite : le club pourrait être tenté de lui faire une place dans l’équipe première, lui qui avait été recruté contre six millions d’euros au Real Valladolid en janvier. Qui aura le dernier mot ? Réponse dans les prochains jours.