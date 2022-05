🎥 Nouveau doublé pour Lois Openda avec Vitesse

Le Diablotin continue de faire tourner son compteur en EreDivisie.

Lois Openda a mis Vitesse sur la route de la victoire, dimanche, sur la pelouse des Go Ahead Eagles. Le Diablotin avec ouvert le score en début de match, il a inscrit le but de la victoire en deuxième période (1-2). Ce sont les 14e et 15e buts de Lois Openda en championnat cette saison, il rejoint Guus Till et Ricky Van Wolfswinkel à la deuxième place du classement des buteurs, cinq buts derrière Sébastien Haller.