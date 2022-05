📷 Liverpool dévoile son nouveau maillot domicile

Le maillot domicile 2022-2023, réalisé par Nike, est déjà disponible en pré-commande.

Ce mardi soir, Liverpool s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions malgré une frayeur survenue en première mi-temps au stade de la Ceramica de Villarreal. Après leur titre en Coupe de la Ligue anglaise, les Reds sont toujours en course pour un quadruplé légendaire. Il reste six rencontres aux hommes de Jürgen Klopp d'ici à la fin de la saison et les pensionnaires d'Anfield Road peuvent encore remporter trois trophées : ils disputeront la finale de la FA Cup face à Chelsea le 14 mai prochain, ainsi que la finale de Coupe d'Europe le 28 mai au stade de France face au Real Madrid. En Premier League, il reste quatre matches aux Liverpuldiens pour refaire leur retard d'une unité sur Manchester City.

Le timing est donc idéal pour lancer les pré-commandes du maillot domicile de la saison prochaine. Réalisé par Nike, le maillot a été dévoilé sur les différents réseaux de Liverpool ce matin. On vous laisse juger.