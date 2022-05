Dessers et Feyenoord en finale de la Conference League

Après un match aller flamboyant, nous avons eu droit à un retour nerveux et agressif.

Le match aller, au Kuip, avait été superbe entre Marseille et Feyenoord. Le retour sentait du coup la poudre dans un Vélodrome chauffé à blanc mais à moitié rempli (un virage est fermé à la suite du match contre le PAOK). La première période est tendue, très tendue, et les occasions se font rares. La plus belle pour les Olympiens vient de Payet, pour les Néerlandais c'est Dessers qui tente de mettre le feu, sans succès.

Le vrai tournant de cette première période intervient à la demi-heure. Un long ballon dans la profondeur de la part de Payet... puis le numéro 10 reste au sol. Il est blessé, il quitte ses partenaires... une image qui n'est pas sans rappeler la finale de l'Europa League 2018 contre l'Atletico Madrid. Une blessure qui à l'époque l'avait sorti de la sélection de Deschamps, future championne du monde.

La seconde période... ne ressemble pas à grand chose, il faut l'avouer. Entre les joueurs de Feyenoord qui cassent le match via des fautes intelligentes, des lacets qui se défont par miracle et un gain de temps permanent (mais légitime quand on défend une place en finale d'une coupe d'Europe) et Marseille qui a du mal à se créer une occasion sans Payet et avec un Milik maladroit, on s'ennuie.

De plus, dans les tribunes, les "supporters" de Feyenoord se font remarquer et forcément ce n'est pas de la plus belle des façons. Soit, le dernier quart d'heure arrive lentement et les esprits s'échauffent. Au final, rien ne sera marqué et c'est donc Feyenoord qui se qualifie pour la finale de la Conference League, ce sera contre la Roma. Ce sera aussi une première finale pour le club néerlandais depuis celle remportée en 2002 contre le Borussia Dortmund.