Un Français de Premier League s'enflamme: "Je n'ai rien à envier à Sadio Mané"

L'attaquant de Newcastle sait cependant ce qu'il doit travailler.

L'attaquant Allan Saint-Maximin (25 ans, 32 matchs et 5 buts en Premier League cette saison), auteur d'une bonne saison avec Newcastle, ne manque pas de confiance en lui. L'ancien Niçois l'a encore prouvé lors d'une interview accordée à So Foot, dans laquelle il estime n'avoir "rien à envier" à l'ailier de Liverpool, Sadio Mané (30 ans, 31 matchs et 14 buts en Premier League cette saison).

"Ceux qui ont joué avec moi savent très bien qu'en matière de qualité pure, je n'ai rien à envier à Sadio Mané", a assuré le natif de Châtenay-Malabry. Et d'ajouter : "Le jour où j'aurai un joueur capable de finir les actions, je vais faire des saisons à 10-15 passes décisives, et je vais changer de dimension dans la tête des gens."