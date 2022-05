La solution d'un ancien arbitre pour que les joueurs arrêtent de gagner du temps

Mark Clattenburg, ancien arbitre international, propose une solution pour éviter que les joueurs gagnent du temps.

Comme on a pu le voir lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Real et Manchester City, la polémique du gain de temps à la peau dure. Les joueurs en profitent, aussi durant les arrêts de jeu, et cela semble communément accepté que le gain de temps "fait partie du football".

Dans un entretien accordé au Daily Mail, l'ancien arbitre Mark Clattenburg pense tenir la solution afin de décourager les joueurs de recourir à ces combines : des matchs de 60 minutes, avec le chrono arrêté à chaque temps mort.

"Je pense qu'il existe une solution à tout cela, à savoir des matches de 60 minutes avec un chronomètre. C'est une idée que Pierluigi Collina, la FIFA et l'IFAB étudient actuellement. Cela fonctionne au basket-ball et cela pourrait fonctionner dans le football aussi", a déclaré Clattenburg.

Comment, alors, mettre cela en place ? Clattenburg répond : "Le chronomètre est mis en pause lorsque le ballon sort du terrain, par exemple, ou lorsqu'une blessure entraîne un retard, ou encore lorsqu'un arbitre distribue un carton jaune et donne un avertissement. De cette façon, tous les matchs auraient la même durée et nous nous débarrasserions de cette controverse."

Il a argumenté son propos à l'aide d'une statistique : "En Premier League, cette saison, en moyenne le ballon est en jeu pendant 55 minutes."

Si l'on veut éviter une situation frustrante comme celle de Mbappé contre nos Diables en 2018, ça vaudrait peut-être le coup, au moins, d'essayer...